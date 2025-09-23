FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Egonu: “Lautaro esempio di leader! Vorrei incontrarlo e chiedergli come fa a…”

ultimora

Egonu: “Lautaro esempio di leader! Vorrei incontrarlo e chiedergli come fa a…”

Egonu: “Lautaro esempio di leader! Vorrei incontrarlo e chiedergli come fa a…” - immagine 1
Paola Egonu, pallavolista italiana della Numia Vero Volley Milano, ha parlato così del capitano dell'Inter Lautaro Martinez
Alessandro Cosattini Redattore 

Egonu: “Lautaro esempio di leader! Vorrei incontrarlo e chiedergli come fa a…”- immagine 2
Getty Images

Paola Egonu, pallavolista italiana della Numia Vero Volley Milano, ha parlato durante la presentazione della stagione da parte della squadra italiana, facendo un riferimento anche al calcio.

Inter Lautaro
Getty Images

Queste le sue parole a SportMediaset sul capitano dell'Inter: "Lautaro Martinez. Mi piacerebbe incontrarlo di persona per fargli un paio di domande. Vorrei chiedergli come fa a tenere il gruppo riuscendo a far sentire ogni giocatore parte della squadra. Da lui ho molto da imparare e sono certa che questo incontro si farà".

Leggi anche
Sky – Inter a caccia di equilibrio. Focus sui singoli: manca un uomo all’appello
Condò: “Stimo Chivu ma con Fabregas Inter sarebbe a capo del calcio italiano perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA