Paola Egonu , pallavolista italiana della Numia Vero Volley Milano, ha parlato durante la presentazione della stagione da parte della squadra italiana, facendo un riferimento anche al calcio.

Queste le sue parole a SportMediaset sul capitano dell'Inter: "Lautaro Martinez. Mi piacerebbe incontrarlo di persona per fargli un paio di domande. Vorrei chiedergli come fa a tenere il gruppo riuscendo a far sentire ogni giocatore parte della squadra. Da lui ho molto da imparare e sono certa che questo incontro si farà".