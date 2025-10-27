Il rigore inesistente assegnato da Mariani al Napoli, ha indirizzato la sfida del Maradona. Ma c'è un altro episodio che in un certo senso ha cambiato l'inerzia della gara a favore degli azzurri. Tutto succede pochi minuti dopo il gol di Calhanoglu che riapre la gara, quando scoppia un parapiglia nei pressi della panchina del Napoli.
fcinter1908 ultimora Bordocam DAZN – Conte provoca Dumfries, ecco cosa gli ha detto. Da qui scontro con Lautaro
BordoCam svela cosa è successo pochi secondi prima del parapiglia scoppiato nei pressi della panchina del Napoli
Attraverso BordoCam, Dazn svela cosa è successo e qual è stata la scintilla che ha fatto scoppiare la lite. Dumfries subisce fallo da Neres e subito Conte riprende il nerazzurro: "Ma stai in piedi. Ti sei buttato, eh?", chiede il tecnico. L'olandese manda a quel paese il tecnico che chiede rispetto. Pochi secondi e il caso vuole che la palla esca proprio nei dintorni della panchina del Napoli con Dumfries e Conte che vengono a contatto. Subito dopo interverrà Lautaro e proseguirà lo scontro col suo ex allenatore.
