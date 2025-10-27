Il giornalista ha parlato della partita dell'Inter contro il Napoli e della lite in campo tra il giocatore argerntino e l'allenatore avversario

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 16:46)

«Resta una partita non normale al di là del campo, prima l'Inter va molto bene, poi prende il rigore e magari cala anche un po' di testa. Poi c'è il secondo tempo, meglio il Napoli, la rissa verbale e l'Inter». Così Riccardo Trevisani ha parlato su Pressing di Napoli-Inter.

Il giornalista ha sottolineato anche: «Il capitano dell'Inter non può fare quello che ha fatto? Per me non si può mangiare i gol che si è mangiato. Il rigore non c'è, non lo deve dare il guardalinee. Con l'Udinese era andata in vantaggio la squadra nerazzurra, poi rigore per l'Udinese e squadra in pallone, finisce due a uno per l'Udinese. Ogni volta che c'è un episodio negativo l'Inter va nel pallone e questa cosa succedeva prima e oggi e non capisco il motivo, se non che i giocatori sfarfallano un po'».

«La lite con Lautaro? Dico che c'è la discussione e dopo non c'è più la partita. Quindi l'allenatore che stava vincendo ha avuto un'ottima uscita e il capitano dell'altra squadra meno. Lautaro ti dimostra che è il capitano se fa i gol anziché mangiarseli nel primo tempo. Di tutti i comportamenti preferisco Chivu: sono d'accordo con tutto quello che ha detto dall'inizio alla fine. Ha perso e non ha pianto, togliamoci il cappello», ha detto.

(Fonte: Pressing)