Il Premio, che un anno fa era stato consegnato ad Inzaghi, è stato dato al tecnico campione d'Italia con il suo Napoli. Aveva vinto lo stesso premio tre volte con la Juve e una con l'Inter

Il tecnico vince la quinta panchina d'Oro che si era aggiudicato per tre volte sulla panchina della Juventus (2011/12, 2012/13 e 2013/14) e poi anche quando aveva vinto lo scudetto sulla panchina dell'Inter (2020/21). A consegnare il premio a Conte sono stati il presidente della Figc Gravina e presidente della Lega A Simonelli. Conte ha preceduto in classifica Gasperini (che nella scorsa stagione era all'Atalanta e adesso è alla Roma) e Fabregas, l'allenatore del Como. Non c'è Simone Inzaghi sul podio nonostante il secondo posto in Serie A ad un punto dalla squadra campione e la finale di Champions persa poi contro il PSG.