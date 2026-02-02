Si è celebrata oggi la 34esima edizione della Panchina d'Oro, il riconoscimento che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitanza con il corso di aggiornamento che si tiene a Coverciano. La 33esima edizione del Premio era stata consegnata a Simone Inzaghi. Antonio Conte succede all'ex allenatore nerazzurro. È lui il vincitore del premio di quest'anno dopo la vittoria dello scorso campionato con il Napoli.
Figc, ad Antonio Conte la sua quinta Panchina d’oro. Neanche sul podio Inzaghi
Il tecnico vince la quinta panchina d'Oro che si era aggiudicato per tre volte sulla panchina della Juventus (2011/12, 2012/13 e 2013/14) e poi anche quando aveva vinto lo scudetto sulla panchina dell'Inter (2020/21). A consegnare il premio a Conte sono stati il presidente della Figc Gravina e presidente della Lega A Simonelli. Conte ha preceduto in classifica Gasperini (che nella scorsa stagione era all'Atalanta e adesso è alla Roma) e Fabregas, l'allenatore del Como. Non c'è Simone Inzaghi sul podio nonostante il secondo posto in Serie A ad un punto dalla squadra campione e la finale di Champions persa poi contro il PSG.
Gli altri premi—
La Panchina d'oro quale migliore allenatore dello scorso campionato di Serie B (da questa edizione non esiste più la denominazione Panchina d'argento) è andata a Giovanni Stroppa per la promozione conquistata con la Cremonese. Mentre per quanto riguarda la Serie C/Lega Pro a Fabio Gallo (con 32 voti) per la stagione con l'Entella. La Panchina d'oro speciale è stata assegnata a Enzo Maresca che ha vinto la scorsa stagione la Conference League e il Mondiale per club con il Chelsea.
