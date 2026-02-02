Ieri ha giocato da titolare contro la Cremonese . Di Davide Frattesi ha parlato Matteo Barzaghi, inviato di Skysport , a seguito dell'Inter . "Davide ieri ha dato prova di grande professionalità. Dopo un mese passato ad ascoltare le trattative di mercato, voci dei media e aggiornamenti su un possibile addio, proprio lui è stato titolare a sorpresa contro la Cremonese. Comunque non deve essere stato facile farsi trovare pronto", ha spiegato.

"Non ha fatto una partita brillante di quelle in cui diventa determinante, di quelle in cui segnava ed è decisivo, ma una partita seria . Come ha detto Chivu deve giocare di più, dimostrare, mettersi al passo di tutta la realtà Inter. Siamo vicino al gong del mercato, lui intanto, fuori dai cancelli della Pinetina si è fermato per fare foto con i tifosi. Sta tornando il sereno, che poi è quello che serve per rendere al meglio" ha concluso su Frattesi il giornalista.