11 novembre - 20:00

A Supernova con Alessandro Cattelan, Diletta Leotta ha parlato così dei commenti sotto le sue foto sui social e non solo: “In Germania sono mega-tifosi, lo Schalke è in Serie B tedesca, sembra di essere in Champions League. Io vado là e mi diverto un sacco, lo stadio è bellissimo e modernissimo, ti senti serena ad andare là, c’è anche un parco giochi di fatto.

Commenti social sotto alle mie foto? Una guerra che fai fatica a vincere secondo me. Mio fratello, mega protettivo e geloso, non so cosa avrebbe fatto all’inizio perché non riusciva a trattenere quella rabbia per i commenti sotto ai miei post. Sta migliorando però questa cosa.

A me il calcio piace tantissimo, da 10 anni conduco programmi sportivi, spero rimanga la mia base questa ecco. Poi penso ad alcuni show magari, anche partendo dal calcio. Il calcio è uno degli show più belli che tu possa fare e condurre, hai la certezza di arrivare a chi ti sente. Il calcio andrà sempre bene, non hai l’ansia degli ascolti ecco”, ha detto.