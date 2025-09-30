FC Inter 1908
Conte, svelato il discorso in spogliatoio dopo il caso De Bruyne: “Nuovi, sappiate che…”

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a seguito del Napoli, ha raccontato le parole di Antonio Conte nello spogliatoio dopo il caso legato al cambio di Kevin De Bruyne
Marco Astori 

Intervenuto ai microfoni di Canale 8, Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a seguito del Napoli, ha raccontato le parole di Antonio Conte nello spogliatoio dopo il caso legato al cambio di Kevin De Bruyne.

"Lunedì mattina a Castel Volturno non c’è stato nessun faccia a faccia tra Conte e De Bruyne. Lui ha parlato alla squadra, a beneficio anche dei nuovi arrivati, diciamo che De Bruyne si è giocato il bonus.

Conte ha detto: 'Io questo tipo di atteggiamento non lo accetto da nessuno, non importa il nome che si porta sulla maglia”, senza mai fare riferimento esplicito al giocatore. E poi ha detto: 'Anche per voi nuovi, sappiate che io questi atteggiamenti non li accetto'...”.

