Intervenuto ai microfoni di Canale 8, Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a seguito del Napoli, ha raccontato le parole di Antonio Conte nello spogliatoio dopo il caso legato al cambio di Kevin De Bruyne.
"Lunedì mattina a Castel Volturno non c’è stato nessun faccia a faccia tra Conte e De Bruyne. Lui ha parlato alla squadra, a beneficio anche dei nuovi arrivati, diciamo che De Bruyne si è giocato il bonus.
Conte ha detto: 'Io questo tipo di atteggiamento non lo accetto da nessuno, non importa il nome che si porta sulla maglia”, senza mai fare riferimento esplicito al giocatore. E poi ha detto: 'Anche per voi nuovi, sappiate che io questi atteggiamenti non li accetto'...”.
(AreaNapoli)
