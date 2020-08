Conte, prosegue il tabù internazionale. Spezzata la sua tradizione vincente al primo anno

Niente da fare per Antonio Conte, che ancora una volta deve rimandare l’appuntamento con un trofeo internazionale. Inoltre, per la prima volta, il tecnico dell’Inter chiude il primo anno su una nuova panchina senza successi. Una tradizione spezzata, come sottolineato dal Corriere dello Sport: “L’Inter se l’è giocata male. E Conte ha mancato il suo primo trofeo internazionale, spezzando la tradizione che finora lo aveva visto sempre capace di portare a casa un titolo al suo primo anno in panchina“.