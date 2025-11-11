Sabatini: “Conte di cattivo gusto”. Cruciani: “Guardate Slot”. Ma Zazzaroni reagisce e…

Al Podcast Numer1, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani hanno discusso di Antonio Conte

Matteo Pifferi Redattore 11 novembre - 09:45

Al Podcast Numer1, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani hanno discusso di Antonio Conte. Parte Sabatini: "Una frase di Conte mi è sembrata di cattivo gusto oltre che non reale, cioè quella di non accompagnare il morto"

Zazzaroni risponde: "Perché di cattivo gusto? L'ultima settimana è stata la settimana anti-Conte, sembrava che avesse uscito la mamma di tutti" Sabatini aggiunge: "Anche io ci ho messo il carico"

Zazzaroni prosegue nel suo discorso: "Troppo facile così. Aveva avvertito i problemi, cercava in qualche modo di uscirne"

Interviene Cruciani: "Ho elencato tutte le cose che ha detto Conte in queste settimane, va bene tutto e va bene che è il suo metodo però è troppo. Troppo per una società come il Napoli. Dire che ci vuole tempo è una banalità totale. Il Como aveva giocatori da Real Madrid? Ne ha solo uno. Poi si è lamentato del mercato, dà qualche stoccata agli arbitri. Adesso è arrivato a dire che la squadra è un morto che cammina. Il Napoli ha una rosa per arrivare più alto del 24° posto in Champions?"

Zazzaroni replica: "Il Liverpool ha una rosa superiore per non perdere 3-0 col City? E allora, ci sono momenti di flessioni" Cruciani ribatte: "Ma vedi il tecnico del Liverpool parlare di cadaveri?"

Risponde Zazzaroni: "Ha detto che la squadra non risponde, non reagisce, si è assunto le responsabilità. La squadra non risponde, ha momenti di flessione, infortuni, non corre. Conte ha capito che non si diverte, il Napoli non si diverte, ha l'ansia di dover fare, il Bologna è in grandissima condizione. Non è questione di doppio impegno, il Bologna ha giocato giovedì a livelli pazzeschi e anche in 10. Tutti dicono che Conte non è capace col doppio impegno, il Napoli è in difficoltà mentale"

È il turno di Sabatini: "Andiamo al punto: se la squadra non corre, avrà sbagliato Conte la preparazione? Se i nuovi non giocano, ha sbagliato lui a comprarli. La cosa incredibile è che i nuovi li ha comprati tutti lui, a parte De Bruyne"

Cruciani risponde: "Questa è la stessa squadra esaltata dopo il 3-1 all'Inter, non è accaduto tre mesi fa. Il morto non era tanto morto quando ha vinto con l'Inter. Non capisco la comunicazione di Conte, forse non è entrato nella testa dei giocatori. Non ci credo al minore entusiasmo e al meno cuore, non ci credo"

Zazzaroni chiosa così: "Conte usa sempre metafore eccessive, vede la sconfitta come la morte. In questo momento capisce di essere in difficoltà"