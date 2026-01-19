FC Inter 1908
Coppa d’Africa, Infantino: “Da giocatori del Senegal scene inaccettabili. Non devono mai…”

il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha definito il comportamento dei giocatori del Senegal 'inaccettabili'
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Scene inaccettabili". Cosi' il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha definito il comportamento dei giocatori del Senegal che nella finale di Coppa d'Africa contro i padroni di casa del Marocco si sono ritirati nei minuti finali per un rigore concesso ai rivali, prima di tornare in campo, terminare la partita e vincerla.

Dopo aver fatto i suo complimenti alla nazionale senegalese campione d'Africa e aver ringraziato il Marocco per l'organizzazione del torneo, Infantino ha aggiunto che "purtroppo, abbiamo anche assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni "tifosi", nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto".

"Le brutte scene a cui abbiamo assistito - la conclusione del presidente della Fifa - devono essere condannate e non devono mai più ripetersi. Ribadisco che non hanno posto nel calcio".

