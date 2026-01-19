"Scene inaccettabili". Cosi' il presidente della Fifa, Gianni Infantino , ha definito il comportamento dei giocatori del Senegal che nella finale di Coppa d'Africa contro i padroni di casa del Marocco si sono ritirati nei minuti finali per un rigore concesso ai rivali, prima di tornare in campo, terminare la partita e vincerla.

Dopo aver fatto i suo complimenti alla nazionale senegalese campione d'Africa e aver ringraziato il Marocco per l'organizzazione del torneo, Infantino ha aggiunto che "purtroppo, abbiamo anche assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni "tifosi", nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto".