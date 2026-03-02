FC Inter 1908
Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto al tavolo della Domenica Sportiva, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu
Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto al tavolo della Domenica Sportiva, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu commentando così le recenti dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

"Chivu dice che non si riconoscono i meriti all'Inter? Abbiamo magnificato tantissime volte il suo lavoro straordinario nei cambi e nella gestione: tutto si è un po' smorzato quando esci col Bodo. E poi lui è stato bravissimo a dire che è stato più forte di loro: basta, si cala il sipario".

