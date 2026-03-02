FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Dimarco e quella frecciata a Inzaghi, Ts: “Sta avendo ragione lui. E pure Chivu che…”

ultimora

Dimarco e quella frecciata a Inzaghi, Ts: “Sta avendo ragione lui. E pure Chivu che…”

Dimarco e quella frecciata a Inzaghi, Ts: “Sta avendo ragione lui. E pure Chivu che…” - immagine 1
Le dichiarazioni rilasciate a settembre dall'esterno nerazzurro avevano fatto discutere
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A settembre alcune dichiarazioni di Federico Dimarco avevano fatto molto discutere. "Giocare più spesso 90 minuti ti aiuta a migliorare la condizione, piuttosto che uscire matematicamente al sessantesimo". Un chiaro riferimento a Simone Inzaghi, lo stesso che lo ha rilanciato in nerazzurro.

Dimarco e quella frecciata a Inzaghi, Ts: “Sta avendo ragione lui. E pure Chivu che…”- immagine 2
Getty Images

"Qualcuno notò un certo retrogusto di ingratitudine, considerato che il piacentino aveva avuto il merito di puntare su Dimarco, dopo anni di prestiti e trasferimenti vari in cui era finito prima in Svizzera e poi nella provincia della A. Sul lungo andare, però, sta avendo ragione il giocatore, e pure Chivu che ha fatto subito una scelta diversa. In questo campionato, Dimarco ha giocato almeno 75 minuti in 20 delle sue 25 presenze complessive", si legge su Tuttosport.

Dimarco e quella frecciata a Inzaghi, Ts: “Sta avendo ragione lui. E pure Chivu che…”- immagine 3
Getty

"In Champions la media resta pressoché identica e, tornando alla Serie A, ha finora giocato 1.987 minuti, cioè quasi 80 a partita. Nel 2024/2025, il campionato in cui Inzaghi gli ha dato il minutaggio più alto, ha chiuso a 2.197’, con una media di 65 minuti a gara. Quello che sembrava la necessità fisiologica di non arrivare a far accendere la spia della riserva, si è rivelata - siamo a marzo, se fosse “scoppiato” sarebbe già avvenuto - un limite alla continuità del miglior assistman d’Italia. Un rendimento, per la cronaca, che fa felice Gennaro Gattuso: a sinistra il ct ha l’imbarazzo della scelta, ma ci sono pochi dubbi sulla centralità di Dimarco".  

(Tuttosport)

Leggi anche
Graziani: “Parole Chivu? Lo abbiamo sempre magnificato! Ma si è smorzato tutto...
Adani è sicuro: “L’Inter deve cambiare e sul mercato deve prendere…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA