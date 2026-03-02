"Qualcuno notò un certo retrogusto di ingratitudine, considerato che il piacentino aveva avuto il merito di puntare su Dimarco, dopo anni di prestiti e trasferimenti vari in cui era finito prima in Svizzera e poi nella provincia della A. Sul lungo andare, però, sta avendo ragione il giocatore, e pure Chivu che ha fatto subito una scelta diversa. In questo campionato, Dimarco ha giocato almeno 75 minuti in 20 delle sue 25 presenze complessive", si legge su Tuttosport.