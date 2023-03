Coppa Italia Femminile, l’Inter si arrende ai supplementari: Juventus in finale

Le nerazzurre di Rita Guarino perdono 2-1 e dicono addio alla competizione: non basta il gol della Chawinga

Si infrange in semifinale il sogno dell'Inter di Rita Guarino: la formazione femminile nerazzurra, dopo il pareggio per 1-1 della gara di andata, perde 2-1 a Torino contro la Juventus solamente dopo i tempi supplementari. Dopo il vantaggio bianconero firmato da Gunnarsdottir, nei minuti finali dei regolamentari ci pensa la solita Chawinga a riportare il punteggio in parità. Nell'extra time è decisiva la rete di Beerensteyn.