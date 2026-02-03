Dopo un anno condizionato da infortuni e scarse prestazioni, il centrocampista è diventata risorsa importantissima per l'Inter

Gianni Pampinella Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 16:02)

Il primo anno di Piotr Zielinski a Milano è stato condizionato da infortuni e prestazioni opache, tanto che l'arrivo del centrocampista era stato bollato come un autentico flop. A un anno di distanza la situazione si è completamente ribaltata perché la cura Chivu ha avuto effetti insperati sul polacco e adesso l'Inter ha in rosa un jolly preziosissimo.

"Ruolo? Preferisco giocare da mezzala, ma mi sta piacendo anche la posizione di regista", aveva dichiarato Zielinski. Ed è proprio da play che il giocatore ha offerto le prestazioni migliori in nerazzurro riuscendo nell'impresa tutt'altro che banale di non far rimpiangere l'assenza di Calhanoglu.

"Il polacco si è dimostrato alternativa preziosa, aggredendo un margine di miglioramento in quel ruolo che neanche lui pensava di poter raggiungere. Quello che però poteva sembrare un tentativo blasfemo, arretrarlo di qualche metro e lasciargli le chiavi della manovra, si sta rivelando mossa azzeccata e lungimirante", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Chivu sta riuscendo nel tentativo al quale si era dovuto arrendere Inzaghi: convincere il giocatore a inserirsi in meccanismi fino a poco fa completamente inesplorati. Così non solo può avere una fonte di gioco in più, ma può perfino riuscire ad allungargli la carriera. Senza togliergli lo sfizio di cercare il gol. Le qualità tecniche non gli mancano di certo, così come l’esperienza ormai a certi livelli. Ciò che sta facendo davvero la differenza è la predisposizione del polacco anche a un lavoro importante in fase di non possesso".

"Questo è frutto di un lavoro che l’allenatore ha fatto prima di tutto sulla testa del giocatore. Il rientro di Calhanoglu non gli toglierà spazio: la soluzione del doppio play infatti ha già dato i suoi frutti. Zielinski è tra i casi più evidenti di elementi completamente rinvigoriti. Un po’ come fatto con Federico Dimarco. Il laterale nerazzurro aveva subito letteralmente un crollo dallo scorso gennaio in poi, complici alcuni episodi che lo avevano segnato. Questa estate portava con sé ancora il peso di quanto accaduto. Adesso, invece, è tornato a marciare al massimo delle sue potenzialità".

(Corriere dello Sport)