Non è in pericolo di vita il tifoso romagnolo , dell'Inter club San Marino, rimasto ferito dopo aver lanciato anche il petardo che domenica ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter.

Il tifoso, nel lancio di un petardo, ha perso l'ultima falange dell'indice e del medio, mentre il resto è stato ricostruito e salvato dall'équipe della Chirurgia della mano dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena diretta dal dottor Andrea Leti Acciaro.