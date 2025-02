Le scelte dei due allenatori per il quarto di finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma stasera al Meazza

Si entra nel vivo anche dei quarti di Coppa Italia. Dopo la vittoria del Bologna sull'Atalanta, questa sera al Meazza si affrontano Milan e Roma. La vincente affronterà a sua volta la vincente di Inter-Lazio in programma il 26 febbraio. Qui le formazioni ufficiali scelte da Sergio Conceicao e Claudio Ranieri per il match in programma alle 21: