Il giornalista ha poi parlato in particolare del derby soffermandosi sul Milan: «Di questo ho parlato molto al club con i miei colleghi di cui mi fido molto. E Costacurta, Bergomi, Di Canio e De Grandis hanno detto tutti che il Milan ritirandosi molto indietro ha favorito l'assedio dell'Inter nei minuti finali. Leao era molto stanco. Conceiçao avrà sicuramente più ricambi dopo il mercato di gennaio. Ma i rossoneri hanno fatto scendere di sei metri la linea difensiva e già non era molto alta. Poi negli ultimi 15 minuti si è accorciata ulteriormente. La squadra nerazzurra ha colpito tre pali, il calcio di rigore non dato, e ha avuto un sacco di occasioni. Se tu non ti dai neanche la possibilità di partire contropiede, diventa più difficile poi resistere ai minuti concitati finali. Questo secondo me è stato un difetto del Milan nella gara contro l'Inter. La squadra rossonera conferma che quando deve giocare gare di livello ottiene il massimo dai giocatori. Quando cala il livello delle avversarie cala l'attenzione. Questo dipende molto dal fatto che non essendoci molti giocatori italiani non c'è la trasmissione giusta di quanto sia difficile andare a giocare in trasferta a Cagliari ok Lecce dove vinci ma soffri e questo lo trasmette il giocatore che ha grande esperienza italiana. Walker non può non piacerti, ha fatto una chiusura con una diagonale che mostra il livello. Ma mi auguro che anche nelle partite che non sono un derby che bisogna avere lo stesso rendimento. Il Milan non mantiene lo stesso rendimento in situazioni meno complesse».