Possiamo aprire magari un capito sul fatto che le regole magari debbano essere più stringenti e che un tema di equa competizione tra club in regola debba essere posta. Ma entriamo in un'ottica in cui ragioniamo su quello che dovrebbe essere l'ordinamento sportivo: mi trovate d'accordo sul fatto che in Italia e in Europa si sono create troppe situazioni dei club che si sono indebitati. Da analista uno deve guardare l'assetto normativo e i parametri fissati: i parametri sono stati rispettati, tanto che l'Inter ha avuto le licenze UEFA e non solo quelle nazionali, come le hanno ricevute altri club indebitati come Juve e Milan prima di Elliott. Se l'Inter poteva iscriversi regolarmente? Assolutamente sì, i parametri sono stati rispettati".