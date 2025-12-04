Cesc Fabregas contro l'Inter a San Siro ritrova Smolcic che ha scontato la giornata di squalifica contro il Sassuolo e tornerà quindi titolare sulla fascia destra. Indisponibili Sergi Roberto e Goldaniga mentre sono da valutare le condizioni di Diao. Dopo la vittoria sul Sassuolo anche grazie ad un suo gol che ha sbloccato la partita, Douvikas spera in una maglia da titolare.