Sei mesi dopo il debutto da ct di Gennaro Gattuso (Italia-Estonia 5-0), Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri opposti all'Irlanda del Nord. A Bergamo l'Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l'altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mondiali – Semifinale playoff Italia-Irlanda: scelti il giorno e la sede
ultimora
Mondiali – Semifinale playoff Italia-Irlanda: scelti il giorno e la sede
Sei mesi dopo il debutto da ct di Gattuso, Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali
Sono 11 invece i precedenti con l'Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 successi per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla Nazionale la mancata partecipazione al Mondiale svedese. Si è giocato a Belfast anche il più recente confronto tra le due nazionali, lo 0-0 nell'ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli Azzurri ai play-off.
© RIPRODUZIONE RISERVATA