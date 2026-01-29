FC Inter 1908
La squadra nerazzurra è rimasta a dormire in Germania e torna oggi da Dortmund. L'allenatore preparerà la sfida nei prossimi due giorni
Eva A. Provenzano
"Se ci sarà la solita alternanza a cui Chivu ci sta abituando dovremo vedere in attacco Lautaro ed Esposito". La partita con la Cremonese si gioca il 1 febbraio alle 18 e l'allenatore nerazzurro, dopo la vittoria contro il Borussia, era già in prospettiva concentrato su quella sfida più che sulla squadra rivale che dovrà affrontare ai play-off di Champions tra il Bodo e il Benfica di Mourinho.

"Io penso all'incontro con Nicola prima di tutto", ha detto il tecnico nerazzurro che tiene così tutti sul pezzo.

Nella gara di CL in avanti da titolari hanno giocato Thuram e Bonny e gli altri due attaccanti sono subentrati in un secondo momento. A Skysport parlano delle ipotesi rispetto alla formazione probabile che sfiderà la formazione di Nicola e si presuppone che l'argentino potrebbe essere affiancato da Esposito: la loro intesa è sotto gli occhi di tutti.

Mancano però diversi giorni alla partita di domenica: la squadra nerazzurra rientra oggi da Dortmund perché la squadra è rimasta a dormire in Germania. Domani e sabato, negli allenamenti in cui preparerà la partita, il tecnico prenderà la sua decisione.

