Libero: “Luis Henrique non ha mai convinto appieno. E tra Perisic e Diaby…”

Manca poco alla chiusura del mercato ma l'Inter è ancora attiva: le ultime su Diaby, Perisic e Luis Henrique

Matteo Pifferi Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 12:46)

Mancano 4 giorni alla chiusura del mercato invernale ma l'Inter potrebbe ancora completare un paio di operazioni tra entrata e uscita. Ad oggi ci sono tre nomi caldi, due che potrebbero arrivare e uno che potrebbe uscire.

L'edizione odierna di Libero fa il punto della situazione: "A inizio gennaio l'Inter aveva provato a cogliere l'occasione Cancelo per tappare il buco sulla destra, causato dall'infortunio di Dumfries, ma il portoghese ha preferito il Barcellona. In attesa di capire se Perisic torna o meno, per una last dance nerazzurra a 36 anni, a sorpresa l'Inter ha deciso di fare un tentativo di per Diaby. Classe 1999, esterno destro dal piede mancino, il francese gioca con i sauditi dell'Al-Ittihad e ha aperto al trasferimento a Milano sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 mln.

Se dovesse arrivare almeno uno tra Perisic e Diaby, allora Luis Henrique sarebbe libero di partire: acquistato la scorsa estate dal Marsiglia per 23 mln più 2 di bonus, il brasiliano non ha mai convinto pienamente e potrebbe già essere ceduto anche perché gli estimatori non mancano, soprattutto in Premier. In particolare il Bournemouth si è fatto avanti in maniera concreta con un pacchetto da 30 mln, tutto compreso. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore, con il rebus della fascia destra destinato a una soluzione"