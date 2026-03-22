L'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba, durante Fuoriclasse Dazn, ha commentato la prestazione dell'Inter in casa della Fiorentina:
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fcinter1908 ultimora Cordoba: “Inter deve sapere che campionato è riaperto. Frasi Kolarov sul +6? Penso che…”
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Cordoba: “Inter deve sapere che campionato è riaperto. Frasi Kolarov sul +6? Penso che…”
L'ex difensore dell'Inter, durante Fuoriclasse Dazn, ha commentato la prestazione dell'Inter in casa della Fiorentina
"La cosa importante è che l'Inter sia conscia che il campionato è riaperto. 8 punti ti facevano stare tranquillo. 6 punti con 8 partite sono pochi, devi stringere i denti e tirare fuori quello che aveva fatto vedere finora. Credo che la sosta possa fare bene all'Inter, avrà il tempo di ragionare e ricompattare.
In tanti andranno in Nazionale, devi sperare che rimarranno tutti illesi ma hai tempo per lavorare. Frasi Kolarov? Atteggiamento giusto, pensiero di una grande squadra: abbiamo creato il vantaggio, dipende tutto da noi. Dobbiamo trovare la strada che ci ha portato ad avere questo vantaggio. Adesso continuo a pensare che questa sosta per le nazionali può fare solo bene all'Inter".
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