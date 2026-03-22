"La cosa importante è che l'Inter sia conscia che il campionato è riaperto. 8 punti ti facevano stare tranquillo. 6 punti con 8 partite sono pochi, devi stringere i denti e tirare fuori quello che aveva fatto vedere finora. Credo che la sosta possa fare bene all'Inter, avrà il tempo di ragionare e ricompattare.