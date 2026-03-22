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fcinter1908 ultimora Cordoba: “Inter deve sapere che campionato è riaperto. Frasi Kolarov sul +6? Penso che…”

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Cordoba: “Inter deve sapere che campionato è riaperto. Frasi Kolarov sul +6? Penso che…”

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L'ex difensore dell'Inter, durante Fuoriclasse Dazn, ha commentato la prestazione dell'Inter in casa della Fiorentina
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba, durante Fuoriclasse Dazn, ha commentato la prestazione dell'Inter in casa della Fiorentina:

"La cosa importante è che l'Inter sia conscia che il campionato è riaperto. 8 punti ti facevano stare tranquillo. 6 punti con 8 partite sono pochi, devi stringere i denti e tirare fuori quello che aveva fatto vedere finora. Credo che la sosta possa fare bene all'Inter, avrà il tempo di ragionare e ricompattare.

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In tanti andranno in Nazionale, devi sperare che rimarranno tutti illesi ma hai tempo per lavorare. Frasi Kolarov? Atteggiamento giusto, pensiero di una grande squadra: abbiamo creato il vantaggio, dipende tutto da noi. Dobbiamo trovare la strada che ci ha portato ad avere questo vantaggio. Adesso continuo a pensare che questa sosta per le nazionali può fare solo bene all'Inter". 

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