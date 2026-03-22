Al termine della partita tra Inter e Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato uno dei protagonisti della sfida di questa sera, Pio Esposito:
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fcinter1908 ultimora Esposito: “Rammarico per l’ultima occasione. Barella? I giocatori forti sanno servire i compagni”
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Esposito: “Rammarico per l’ultima occasione. Barella? I giocatori forti sanno servire i compagni”
Al termine della partita tra Inter e Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato uno dei protagonisti della sfida di questa sera
Ultimo pensiero dopo questa partita?
"Appena finita la partita è stato il rammarico per l'ultima occasione, bravo De Gea, forse potevo fare qualcosa in più".
Crescita fantastica, hai due grandi maestri davanti. Ti sei tenuto il secondo gol per l'Italia
"I complimenti da Toni valgono doppi. Speriamo che se non è entrata oggi, almeno entri giovedì".
Subito ad abbracciare Barella, palla costruita per le tue caratteristiche
"Giocatori forti come Barella riconoscono le caratteristiche dei compagni. Contento che la squadra fornisca palloni preziosi in mezzo all'area".
Messaggio per la Nazionale
"Mettere da parte tutte le squadre di club e pensare solo alla Nazionale".
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