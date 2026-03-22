"Primo messaggio? Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati eccezionali. Fare questo scontro e uscire così alla distanza vuol dire che stiamo bene. Mi è spiaciuto per il gol a freddo che ci ha stabilizzato, poi secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Stasera motivazione, voglia di migliorarci, abbiamo fatto una grande partita. Se ci dobbiamo salvare dobbiamo giocare a calcio. Firenze è una piazza molto esigente, siamo stati bravi a ripartire, ora dobbiamo essere bravi a recuperare energie e quanto rientriamo abbiamo una partita importante con la Roma.