Al termine della partita tra Inter e Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico della squadra viola Vanoli:
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Vanoli: “Fiorentina eccezionale. Motivazione e voglia, abbiamo fatto una grande partita”
"Primo messaggio? Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati eccezionali. Fare questo scontro e uscire così alla distanza vuol dire che stiamo bene. Mi è spiaciuto per il gol a freddo che ci ha stabilizzato, poi secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Stasera motivazione, voglia di migliorarci, abbiamo fatto una grande partita. Se ci dobbiamo salvare dobbiamo giocare a calcio. Firenze è una piazza molto esigente, siamo stati bravi a ripartire, ora dobbiamo essere bravi a recuperare energie e quanto rientriamo abbiamo una partita importante con la Roma.
Stiamo migliorando nelle distanze del reparto. Siamo migliorati tanto nel posizionamento fuori pressione. Stasera abbiamo fatto veramente bene nella fase di non possesso, dove abbiamo mascherato le palle sulle punte. Kean sta crescendo, mi è piaciuta la rincorsa del primo tempo. Abbiamo bisogno di lui, Piccoli sta crescendo".
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