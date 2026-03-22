Luca Toni, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così prima della sfida tra l'Inter e la Fiorentina: "L'Inter per me ha sbagliato la partita col Bodo ma sta facendo il suo campionato: Chivu ha preso un'eredità importante.
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Toni: “Se Inter vince stasera chiude tutto. Mercato? Non voglio più vedere il 5-3-2”
All'inizio c'era malumore in spogliatoio e ha recuperato veterani importanti: l'Inter viene da due finali e il Bodo è stata una mazzata, ma il percorso è assolutamente positivo. Per l'Inter è fondamentale stasera, non può sbagliare: se vince, chiude qualsiasi discorso. Perché 8 punti vogliono dire tre partite, sono tante: e vincere a Firenze non è facile.
Inter del futuro? Io terrei i calciatori forti, non puoi dare via uno come Thuram: ma sono sincero, vorrei cambiasse modulo perché il 5-3-2 non lo vorrei più vedere. Vorrei vedere questi giocatori forti con qualcuno che dà fantasia: vedere ancora l'Inter col 5-3-2 mi darebbe un po' fastidio. Ancora il quinto che passa al quinto: vediamo qualche esterno che salta l'uomo".
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