Luca Toni , ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così prima della sfida tra l'Inter e la Fiorentina: "L'Inter per me ha sbagliato la partita col Bodo ma sta facendo il suo campionato: Chivu ha preso un'eredità importante.

All'inizio c'era malumore in spogliatoio e ha recuperato veterani importanti: l'Inter viene da due finali e il Bodo è stata una mazzata, ma il percorso è assolutamente positivo. Per l'Inter è fondamentale stasera, non può sbagliare: se vince, chiude qualsiasi discorso. Perché 8 punti vogliono dire tre partite, sono tante: e vincere a Firenze non è facile.