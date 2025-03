Corona accusò a Striscia la notizia i tre giocatori di far parte di un giro di scommesse: il processo passa a Monza

Il Tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti a Monza, per competenza territoriale, del procedimento a carico di Fabrizio Corona accusato di diffamazione aggravata dopo le denunce presentate dall'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, da Nicolò Casale, difensore del Bologna, e da Nicola Zalewski, centrocampista dell'Inter, tutti e tre tirati in ballo dall'ex agente fotografico nella vicenda delle scommesse nel mondo del calcio, ma non indagati.