Corsa a 3 per lo scudetto d’inverno. La nota dolente di Inter e Napoli. Nerazzurri danneggiati…

Il turno post europeo è solo in apparenza facile per il trio che aspira almeno allo scudetto d'inverno
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Getty Images

Mentre la nazionale fa gli scongiuri sperando di raggiungere un girone mondiale abbordabile dalla porta di servizio degli spareggi, in campionato il gruppetto di testa perde una unità, la Roma, ma, a parte il Milan, le altre due segnalano le carenze segnalate dai ko in Champions. Le trasferte sono la nota dolente del Napoli, gli scontri diretti con le big quello dell'Inter (peraltro danneggiata da un rigore fantasma assegnato da un arbitro sospeso 20 anni fa per combine).

Getty Images

Il turno post europeo è solo in apparenza facile per il trio che aspira almeno allo scudetto d'inverno: il Milan riceve il SassuoloNapoli e Inter hanno le trasferte con Udinese e Genoa, rigenerato dalla cura De Rossi. Ma le sfide più  interessanti riguardano la corsa al quarto posto con il doppio confronto Bologna-Juventus e Roma-Como, con le prime tre reduci da confortanti successi, soprattutto quelli in Europa League.

