Il turno post europeo è solo in apparenza facile per il trio che aspira almeno allo scudetto d'inverno: il Milan riceve il Sassuolo, Napoli e Inter hanno le trasferte con Udinese e Genoa, rigenerato dalla cura De Rossi. Ma le sfide più interessanti riguardano la corsa al quarto posto con il doppio confronto Bologna-Juventus e Roma-Como, con le prime tre reduci da confortanti successi, soprattutto quelli in Europa League.