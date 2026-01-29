L'Inter chiude il maxi girone di Champions League al decimo posto. Dopo il gol di Dimarco per qualche minuto la squadra di Chivu si è ritrovata tra le prime otto, le vittorie di Chelsea e Sporting hanno spento tutte le residue speranze. "E si deve mangiare le mani per l’occasione persa nelle sfide con Atletico Madrid e Liverpool, due sconfitte arrivate per due ingenuità negli ultimi minuti, che sono costate care. Adesso l’agenda, già ingolfata, si riempie di altre due partite. E la prima grande vittoria in Europa della gestione Chivu è una piccola consolazione", sottolinea il Corriere della Sera.