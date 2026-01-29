L'Inter chiude il maxi girone di Champions League al decimo posto. Dopo il gol di Dimarco per qualche minuto la squadra di Chivu si è ritrovata tra le prime otto, le vittorie di Chelsea e Sporting hanno spento tutte le residue speranze. "E si deve mangiare le mani per l’occasione persa nelle sfide con Atletico Madrid e Liverpool, due sconfitte arrivate per due ingenuità negli ultimi minuti, che sono costate care. Adesso l’agenda, già ingolfata, si riempie di altre due partite. E la prima grande vittoria in Europa della gestione Chivu è una piccola consolazione", sottolinea il Corriere della Sera.
fcinter1908 ultimora CorSera – Champions, Inter si deve mangiare le mani. Chivu ora punta al doppio colpo
ultimora
CorSera – Champions, Inter si deve mangiare le mani. Chivu ora punta al doppio colpo
L'Inter chiude il maxi girone di Champions League al decimo posto
"L’illusione dura poco. E a maggior ragione con l’impegno extra del playoff l’Inter potrebbe cambiare pelle: Henrique può finire al Bournemouth in Premier per 30 milioni, mentre Chivu punta al doppio colpo Diaby-Perisic, anche se Marotta definisce «molto remoto» l’ingaggio del francese del Al Ittihad (prestito con diritto a 35 milioni). Il 37enne croato invece è più vicino dopo l’eliminazione del suo Psv".
(Corriere della Sera)
© RIPRODUZIONE RISERVATA