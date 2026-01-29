fcinter1908 ultimora CorSera – Champions, Inter si deve mangiare le mani. Chivu ora punta al doppio colpo

Chivu Inter conferenza Champions League
L'Inter chiude il maxi girone di Champions League al decimo posto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'Inter chiude il maxi girone di Champions League al decimo posto. Dopo il gol di Dimarco per qualche minuto la squadra di Chivu si è ritrovata tra le prime otto, le vittorie di Chelsea e Sporting hanno spento tutte le residue speranze. "E si deve mangiare le mani per l’occasione persa nelle sfide con Atletico Madrid e Liverpool, due sconfitte arrivate per due ingenuità negli ultimi minuti, che sono costate care. Adesso l’agenda, già ingolfata, si riempie di altre due partite. E la prima grande vittoria in Europa della gestione Chivu è una piccola consolazione", sottolinea il Corriere della Sera.

"L’illusione dura poco. E a maggior ragione con l’impegno extra del playoff l’Inter potrebbe cambiare pelle: Henrique può finire al Bournemouth in Premier per 30 milioni, mentre Chivu punta al doppio colpo Diaby-Perisic, anche se Marotta definisce «molto remoto» l’ingaggio del francese del Al Ittihad (prestito con diritto a 35 milioni). Il 37enne croato invece è più vicino dopo l’eliminazione del suo Psv".

(Corriere della Sera)

