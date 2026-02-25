Il giorno dopo Inter-Bodo, dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci analizza la clamorosa eliminazione della squadra di Chivu per mano dei norvegesi. "La Norvegia sta diventando il nostro incubo. Il campo sintetico, di vecchia generazione, c’entrava sino a un certo punto. Chivu, con un po’ di supponenza, due giorni fa aveva invocato l’erba di San Siro, ma i Diavoli gialli hanno dato una lezione severa ai più titolati rivali anche al ritorno. Una partita perfetta quella dei norvegesi: si sono difesi con ordine nel primo tempo e hanno aspettato con pazienza l’errore nerazzurro nella ripresa, colpendo due volte".

"L’Inter ha segnato con Bastoni quando ormai non c’era più niente da fare. Chivu, in panchina, era impietrito. Il momento più basso della sua gestione. Due partite, due sconfitte rumorose e dolorose. L’Inter di Coppa è stata la controfigura pallida di quella feroce del campionato. Una squadra volenterosa, ma troppo scolastica e con il passare del tempo frettolosa. Sarebbe servita più precisione tecnica, più ampiezza nel gioco, più incisività sulle fasce, più velocità. Ora la capolista ha la strada spianata in campionato, ma deve stare attenta al contraccolpo psicologico di questa cocente eliminazione. Le assenze sul prato di San Siro si sono fatte sentire, soprattutto Lautaro e Dumfries. Ma sono venuti a mancare anche i leader in campo: Akanji in difesa, Barella a centrocampo e Thuram in attacco hanno fallito".