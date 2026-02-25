FC Inter 1908
Kalulu: “Dopo l’espulsione con l’Inter ho spento il telefono. In tanti hanno parlato, ma…”

Il difensore della Juventus torna sulla sua espulsione rimediata nel derby d'Italia dello scorso 14 febbraio
Gianni Pampinella
"Dopo l'espulsione con l'Inter ho spento il telefono per non alimentare le polemiche: in tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta, meglio lasciarmi tutto alle spalle". Così il difensore della Juventus Pierre Kalulu torna sulla sua espulsione rimediata nel derby d'Italia dello scorso 14 febbraio.

"Non credo che questo abbia influito sulla partita con il Galatasaray, sembrerebbe che cerchiamo scuse - ha aggiunto durante l'intervista concessa al quotidiano francese L'Equipe - invece abbiamo sbagliato la partita". Tra qualche mese ci sarà il Mondiale da giocare con la Francia: "La nazionale è il top per un giocatore, un sogno d'infanzia e un privilegio: mi sento pronto per il Mondiale" ha dichiarato Kalulu.

