È Petar Sucic il migliore in campo in Inter-Arsenal per il Corriere della Sera. Per il quotidiano il centrocampista merita 6,5: "Quando la depressione serpeggia in tribuna pareggia i conti. Divora il campo in contropiede, creando situazioni pericolose per Thuram e Dimarco. Il balbettio sull’1-3 vale mezzo punto in meno".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora CorSera – Inter-Arsenal, pagelle: Sucic il migliore, Thuram maldestro. Sommer? Para solo…
ultimora
CorSera – Inter-Arsenal, pagelle: Sucic il migliore, Thuram maldestro. Sommer? Para solo…
Il quotidiano premia il centrocampista croato autore del gol del momentaneo 1-1 e protagonista di una buona partita
5 per Marcus Thuram: "Maldestro davanti a Raya: tira in piazzale Lotto invece che capitalizzare il passaggio di Sucic". 5,5 per Yann Sommer: "Para solo l’ordinaria amministrazione". 5,5, anche per Cristian Chivu: "Per un tempo l’Inter resta in partita con la squadra regina della Premier e della Champions. Poi la differenza di valori emerge e il playoff è un’ipotesi concreta".
Gli altri voti:
Akanji 5,5, Acerbi 5, Bastoni 5,5, Luis Henrique 5,5, Barella 5,5, Zielinski 6, Dimarco 6, Lautaro 6, Frattesi 5,5, Esposito 6
(Corriere della Sera)
© RIPRODUZIONE RISERVATA