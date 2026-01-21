Il quotidiano premia il centrocampista croato autore del gol del momentaneo 1-1 e protagonista di una buona partita

È Petar Sucic il migliore in campo in Inter-Arsenal per il Corriere della Sera. Per il quotidiano il centrocampista merita 6,5: "Quando la depressione serpeggia in tribuna pareggia i conti. Divora il campo in contropiede, creando situazioni pericolose per Thuram e Dimarco. Il balbettio sull’1-3 vale mezzo punto in meno".

5 per Marcus Thuram: "Maldestro davanti a Raya: tira in piazzale Lotto invece che capitalizzare il passaggio di Sucic". 5,5 per Yann Sommer: "Para solo l’ordinaria amministrazione". 5,5, anche per Cristian Chivu: "Per un tempo l’Inter resta in partita con la squadra regina della Premier e della Champions. Poi la differenza di valori emerge e il playoff è un’ipotesi concreta".