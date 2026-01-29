Dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci ha analizzato il cammino delle italiane in Champions League. "Tre squadre ai playoff e una fuori. Il mercoledì vintage, con tutte le partite alla stessa ora, è una sofferenza per le italiane. Gli inglesi ne piazzano 5 su 6 tra le prime 8, insieme ai giganti del Bayern e alla rivelazione Sporting Lisbona. L’Inter, decima, è la seconda delle escluse dopo aver vinto 2-0 nel finale a Dortmund. Una beffa nella pazza notte europea. E a condannare i nerazzurri agli spareggi è stato lo Sporting Lisbona, ma per uno scherzo del destino in parte anche Conte, il vecchio nemico, che si fa rimontare dal Chelsea. Il Napoli però non sorride".