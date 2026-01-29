Dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci ha analizzato il cammino delle italiane in Champions League. "Tre squadre ai playoff e una fuori. Il mercoledì vintage, con tutte le partite alla stessa ora, è una sofferenza per le italiane. Gli inglesi ne piazzano 5 su 6 tra le prime 8, insieme ai giganti del Bayern e alla rivelazione Sporting Lisbona. L’Inter, decima, è la seconda delle escluse dopo aver vinto 2-0 nel finale a Dortmund. Una beffa nella pazza notte europea. E a condannare i nerazzurri agli spareggi è stato lo Sporting Lisbona, ma per uno scherzo del destino in parte anche Conte, il vecchio nemico, che si fa rimontare dal Chelsea. Il Napoli però non sorride".
"Neppure il fortino del Maradona lo aiuta. Quattro sconfitte nel maxi campionato europeo equivalgono a una condanna. Conte è fuori da tutto e lontano anche dalla testa della classifica in campionato. Un momento nero. Antonio, allergico all’Europa, dovrà provare a ripartire nella speranza che i playoff, contro Bodo o il Benfica di Mou, possano distrarre la rivale nerazzurra. Agli spareggi da teste di serie vanno anche Juventus (contro Bruges o Galatasaray) e Atalanta (con Olympiacos o Borussia Dortmund) che per lunghi minuti sono a un passo dall’impresa, ma alla fine non c’è niente da fare".
"Attenzione adesso agli spareggi. L’anno scorso è stato un momento terribile. Fuori tre italiane su tre contro avversari tutt’altro che irresistibili, il Milan con il Feyenoord, la Juve con il Psv e l’Atalanta con il Bruges. In quel momento ci siamo giocati la quinta squadra nel ranking. Ogni partita una sorpresa. Cerchiamo di farci trovare pronti".
(Corriere della Sera)
