Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini , ex direttore generale della Federcalcio, ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund . "Mi pare un'Inter in grande spolvero sia in campionato che in coppa. È un peccato che non abbia centrato l'accesso alle prime otto, posto che il bilancio italiano in generale è abbastanza deludente".

"L'Inghilterra fra le prime otto ne ha piazzate cinque e ormai è quasi certo che l'anno prossimo non avremo cinque squadre in Champions League. Comunque l'Inter al momento rimane la dominatrice del campionato, con cinque punti di vantaggio sul Milan e nel fine settimana ha una partita più abbordabile rispetto ai rossoneri".