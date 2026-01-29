FC Inter 1908
Valentini: “Inter in grande spolvero sia in campionato che in coppa. È un peccato che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex direttore generale della Federcalcio ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Borussia
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund. "Mi pare un'Inter in grande spolvero sia in campionato che in coppa. È un peccato che non abbia centrato l'accesso alle prime otto, posto che il bilancio italiano in generale è abbastanza deludente".

"L'Inghilterra fra le prime otto ne ha piazzate cinque e ormai è quasi certo che l'anno prossimo non avremo cinque squadre in Champions League. Comunque l'Inter al momento rimane la dominatrice del campionato, con cinque punti di vantaggio sul Milan e nel fine settimana ha una partita più abbordabile rispetto ai rossoneri".

