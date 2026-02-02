Contro la Cremonese l'Inter è entrata in campo con la tranquillità dei forti. Nerazzurri in pieno controllo nei primi 45' e pratica chiusa dopo mezz'ora grazie ai gol di Lautaro e Zielinski. "Non è certo l’Inter migliore, ma è una delle più veloci e scaltre a mettere la partita al sicuro con i suoi uomini copertina Lautaro e Zielinski, passando con una certa scioltezza dal muro giallo di Dortmund al muro della vergogna di Cremona, con il petardo lanciato addosso al portiere della Cremonese, Emil Audero, da parte della curva interista. Tra i fumi di un gesto assurdo che poteva avere conseguenze ben peggiori, emerge la sagoma di una capolista che si conferma in totale controllo quando si trova al cospetto delle squadre della parte destra della classifica, oltre che della maggior parte di quelle di sinistra", si legge sul Corriere della Sera.