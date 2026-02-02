Contro la Cremonese l'Inter è entrata in campo con la tranquillità dei forti. Nerazzurri in pieno controllo nei primi 45' e pratica chiusa dopo mezz'ora grazie ai gol di Lautaro e Zielinski. "Non è certo l’Inter migliore, ma è una delle più veloci e scaltre a mettere la partita al sicuro con i suoi uomini copertina Lautaro e Zielinski, passando con una certa scioltezza dal muro giallo di Dortmund al muro della vergogna di Cremona, con il petardo lanciato addosso al portiere della Cremonese, Emil Audero, da parte della curva interista. Tra i fumi di un gesto assurdo che poteva avere conseguenze ben peggiori, emerge la sagoma di una capolista che si conferma in totale controllo quando si trova al cospetto delle squadre della parte destra della classifica, oltre che della maggior parte di quelle di sinistra", si legge sul Corriere della Sera.
CorSera – Inter, con questi mattoni si costruiscono gli scudetti. Chivu sorride per 2 motivi
"Certo il secondo tempo dei nerazzurri è di pura gestione delle energie e Zerbin nel finale colpisce il palo. Ma con questi mattoni all’apparenza poco pregiati si costruiscono gli scudetti, anche perché la griffe di lusso in fondo non manca mai: il gol di testa di Lautaro su cross di Dimarco e il tiro da fuori area di Zielinski, con la traiettoria che cambia leggermente e inganna Audero sono i due lampi della serata nerazzurra. Due fanali nella notte di una comitiva che si allontana dal Milan di otto punti, ovviamente con una gara in più".
"Il sorriso di Chivu arriva per i risultati, con dieci vittorie in campionato nelle ultime undici, ma anche per la gestione delle rotazioni (nelle quali solo Frattesi sembra sotto ritmo), a partire da quelle in attacco. Se Lautaro riposa a Dortmund, poi è chiaro che scende in campo a Cremona con la fame del piranha nella vasca da bagno. Il Toro aggancia Altobelli come quarto marcatore in campionato in nerazzurro (128 gol) ed è a una rete da Boninsegna (171) nella graduatoria dei bomber interisti di sempre, in tutte le competizioni".
(Corriere della Sera)
