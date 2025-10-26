"Voltarsi indietro per guardare avanti. Conte ha riaggiustato il Napoli umiliato a Eindhoven puntando sugli eroi dello scudetto. Conte ha stravinto il duello con Chivu, scegliendo Neres falso nove e toccando le corde giuste dentro lo spogliatoio. Ma il difficoltoso inserimento dei nuovi resta un tema che può condizionare la capolista. La classifica resta corta e affollata. Nessuno lassù sorride. L’Inter, forte di 7 vittorie consecutive, ha ritenuto di aver trovato la quadratura del cerchio e invece la leggerezza della vigilia si è trasformata in superficialità al Maradona".