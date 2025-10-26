FC Inter 1908
Il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli, dalle colonne del Corriere della Sera Alessandro Bocci analizza la gara dei nerazzurri
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli, dalle colonne del Corriere della Sera Alessandro Bocci analizza la gara dell'Inter.

"Voltarsi indietro per guardare avanti. Conte ha riaggiustato il Napoli umiliato a Eindhoven puntando sugli eroi dello scudetto. Conte ha stravinto il duello con Chivu, scegliendo Neres falso nove e toccando le corde giuste dentro lo spogliatoio. Ma il difficoltoso inserimento dei nuovi resta un tema che può condizionare la capolista. La classifica resta corta e affollata. Nessuno lassù sorride. L’Inter, forte di 7 vittorie consecutive, ha ritenuto di aver trovato la quadratura del cerchio e invece la leggerezza della vigilia si è trasformata in superficialità al Maradona".

"Va detto che il rigore dell’1-0, fischiato da Mariani con colpevolissimo ritardo, aiutato in maniera anomala dall’assistente, è generoso. E che i due legni, nel momento migliore, hanno condizionato il primo tempo. Ma nella ripresa la squadra si è allungata, riscoprendo i vecchi difetti. Lautaro, solitamente l’uomo in più, stavolta è quello in meno: sbaglia un’occasione facile sullo 0-0 e anziché guidare la rimonta litiga sguaiatamente con Conte. Tre sconfitte nelle prime 8 giornate sono troppe per pensare allo scudetto".

(Corriere della Sera)

