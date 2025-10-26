Quelle che si sono affrontate ieri al Maradona erano due squadre che arrivavano alla sfida con due stati d'animo agli antipodi. Il Napoli era reduce dalla batosta di Champions (6-2 contro il Psv), mentre l'Inter arrivava da sette vittorie consecutive. Il finale sembrava scontato, invece, complice anche un rigore inventato per gli azzurri, la partita ha detto altro. "Era troppo brutto per essere vero il Napoli del 6-2 di Eindhoven. Era troppo spensierata l’Inter delle sette vittorie di fila, che finisce nella trappola al Maradona. Lo scontro scudetto fa scintille. Per il rigore molto dubbio dell’1-0 per gli azzurri, per la litigiosità fra le due panchine e per i gesti a distanza tra Conte e Lautaro, tirando fuori vecchi scheletri dall’armadio", sottolinea il Corriere della Sera.