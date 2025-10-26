Quelle che si sono affrontate ieri al Maradona erano due squadre che arrivavano alla sfida con due stati d'animo agli antipodi. Il Napoli era reduce dalla batosta di Champions (6-2 contro il Psv), mentre l'Inter arrivava da sette vittorie consecutive. Il finale sembrava scontato, invece, complice anche un rigore inventato per gli azzurri, la partita ha detto altro. "Era troppo brutto per essere vero il Napoli del 6-2 di Eindhoven. Era troppo spensierata l’Inter delle sette vittorie di fila, che finisce nella trappola al Maradona. Lo scontro scudetto fa scintille. Per il rigore molto dubbio dell’1-0 per gli azzurri, per la litigiosità fra le due panchine e per i gesti a distanza tra Conte e Lautaro, tirando fuori vecchi scheletri dall’armadio", sottolinea il Corriere della Sera.
"Per la squadra di Chivu, che a sua volta perde Mkhitaryan per ko muscolare nell’azione del rigore discusso, invece è la terza sconfitta in otto partite: al di là dell’assalto respinto alla vetta e dei due pali colpiti da Bastoni e Dumfries nel recupero del primo tempo, l’atteggiamento più aggressivo e verticale dei nerazzurri funziona bene con avversari di medio cabotaggio. Ma contro i pari grado sembra aver bisogno di contromisure più solide in fase difensiva".
"Ma per l’Inter della ripresa non ci sono alibi che tengano. E anche i cambi stavolta portano poco a Chivu di fronte all’energia antica che il Napoli ritrova, forse anche per l’uscita anticipata di De Bruyne, che libera lo spirito selvaggio in fase offensiva di McTominay e Anguissa, autori dei due gol che scavano il solco. L’Inter si riscopre vulnerabile, il Napoli si riscopre vivo, anzi vivissimo. Oltre che primo in classifica, in attesa della Roma".
