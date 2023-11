CorSera – Inter, il turnover inzaghiano funziona ancora. “Base solida ma poi…”

Il lavoro non è ancora completato, perché il girone è diventato una lotta a due per il primo posto, con la Real Sociedad

La vittoria contro il Salisburgo, arrivata nel finale e grazie al rigore di Lautaro per mani netto di Bidstrup sul tiro di Barella, ha permesso all'Inter di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions con due turni d'anticipo, cosa che non accadeva dal 2004.

"Il lavoro non è ancora completato, perché il girone è diventato una lotta a due per il primo posto, con la Real Sociedad: ma a fine novembre, nella settimana delle due sfide in casa di Juve e Napoli, l’Inter può andare a Lisbona dal derelitto Benfica con l’animo sereno, per poi giocarsi la leadership a San Siro all’ultima giornata contro i baschi, avanti per la differenza gol", sottolinea il Corriere della Sera che poi aggiunge: