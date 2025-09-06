Alessandro Bastoni rientra sicuramente tra le note migliori della serata vissuta ieri dall'Italia a Bergamo. Il Corriere della Sera di oggi gli attribuisce un 7 pieno in pagella, non solo per il gol che in extremis ha arrotondato definitivamente il risultato sul 5-0. Questo il giudizio per il difensore dell'Inter:
CorSera – Italia, Bastoni il migliore dei nerazzurri: un aggettivo per definirlo
Il giudizio sulla prestazione del difensore dell'Inter ieri con la maglia della nazionale azzurra a Bergamo contro l'Estonia
"Da centrale frena le cavalcate, ma un paio di aperture delle sue se le concede (e da una nasca il 4-0). Si concede anche un giallo tattico sull'1-0 e il gol di testa del 5-0. Lucido", si legge sul giornale.
