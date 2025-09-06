Ieri mattinata di lavoro e sorrisi alla Pinetina, dove l’Inter ha superato 3-1 il Padova in un test amichevole a porte chiuse. Un’occasione utile per tenere in ritmo i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali e per dare spazio a qualche giovane dell’Under 23. Come riporta il Corriere dello Sport, a fine allenamento, è scattato il rompete le righe.