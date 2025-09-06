FC Inter 1908
Al termine dell'amichevole vinta contro il Padova, il tecnico nerazzurro ha concesso tre giorni di riposo
Gianni Pampinella
Ieri mattinata di lavoro e sorrisi alla Pinetina, dove l’Inter ha superato 3-1 il Padova in un test amichevole a porte chiuse. Un’occasione utile per tenere in ritmo i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali e per dare spazio a qualche giovane dell’Under 23. Come riporta il Corriere dello Sport,  a fine allenamento, è scattato il rompete le righe.

"Chivu ha concesso ai “reduci” ben 3 giorni di riposo. La ripresa, infatti, è fissata soltanto per martedì prossimo quando alla Pinetina avranno fatto già ritorno i primi nazionali, permettendo un lavoro più proficuo e soprattutto dando l’opportunità di testare le prime soluzioni in vista della sfida con la Juventus di sabato prossimo". 

