Ieri mattinata di lavoro e sorrisi alla Pinetina, dove l’Inter ha superato 3-1 il Padova in un test amichevole a porte chiuse. Un’occasione utile per tenere in ritmo i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali e per dare spazio a qualche giovane dell’Under 23. Come riporta il Corriere dello Sport, a fine allenamento, è scattato il rompete le righe.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, Chivu concede 3 giorni di riposo: ripresa fissata per martedì. I nazionali…
ultimora
Inter, Chivu concede 3 giorni di riposo: ripresa fissata per martedì. I nazionali…
Al termine dell'amichevole vinta contro il Padova, il tecnico nerazzurro ha concesso tre giorni di riposo
"Chivu ha concesso ai “reduci” ben 3 giorni di riposo. La ripresa, infatti, è fissata soltanto per martedì prossimo quando alla Pinetina avranno fatto già ritorno i primi nazionali, permettendo un lavoro più proficuo e soprattutto dando l’opportunità di testare le prime soluzioni in vista della sfida con la Juventus di sabato prossimo".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA