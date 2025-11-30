Non può che essere Lautaro Martinez il migliore in campo di Pisa-Inter per il Corriere della Sera. Il quotidiano premia la prestazione del capitano nerazzurro con 7,5: "Passata la febbre, arrivano i gol, che sono 162: di rabbia, di classe, di opportunismo". Barella 6,5: "Parte sotto ritmo, ma con una palla deliziosa di esterno per Lautaro. Più bella, ma meno efficace di quella che diventa l’assist per il 2-0. Indispensabile".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora CorSera – Pisa-Inter, pagelle: Lautaro di rabbia, Esposito decisivo. Diouf e Luis Henrique…
ultimora
CorSera – Pisa-Inter, pagelle: Lautaro di rabbia, Esposito decisivo. Diouf e Luis Henrique…
Per il quotidiano è Lautaro Martinez il migliore in campi di Pisa-Inter
Luis Henrique 5,5: "Un cross, al volo, almeno stavolta si vede. Inserimento lento". Zielinski 7: "Lega il gioco molto meglio di Sucic". Diouf 6: "Innesca Barella sul 2-0". Pio Esposito 7: "Ci mette fisico, fame e lucidità, costruendo la palla per il gol chiave di Lautaro. Torna decisivo". Chivu 6,5: "I cambi fanno la differenza, come è anche normale che sia contro una neopromossa. Ma l’Inter deve recuperare brillantezza".
Gli altri voti:
Sommer 6, Akanji 6, Acerbi 6, Bastoni 5,5, Calhanoglu 6, Sucic 5,5, Dimarco 6, Thuram 5,5, Bisseck 6
© RIPRODUZIONE RISERVATA