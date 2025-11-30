La partita di Pisa avrebbe potuto rappresentare per Luis Henrique una nuova occasione per mostrare progressi. Invece niente

Redazione1908 30 novembre - 20:40

La partita di Pisa avrebbe potuto rappresentare per Luis Henrique una nuova occasione per mostrare progressi, per far intravedere quella scintilla che l’Inter continua ostinatamente a cercare in lui. Invece, ancora una volta, l’impressione è stata quella di un talento frenato, timido, bloccato nel momento in cui dovrebbe accendersi. La Gazzetta dello Sport è stata impietosa nel suo giudizio e, a guardare la partita, non senza motivo.

Il brasiliano ha continuato a traccheggiare tra le linee senza mai dare la sensazione di poter creare qualcosa. Zero dribbling riusciti, nessuna accelerazione che abbia messo in difficoltà la difesa toscana. È mancata soprattutto la personalità: quando si è trovato in situazioni di uno contro uno, ha preferito il retropassaggio al rischio. Un atteggiamento che tradisce insicurezza, quella paura di sbagliare che si mangia tecnica e fantasia.

Il paradosso è che l’Inter, in certi momenti del match, avrebbe disperatamente avuto bisogno proprio di un giocatore capace di rompere la monotonia, di saltare l’uomo, di creare superiorità. Luis Henrique, invece, sembra entrare in campo con il freno a mano tirato, quasi intimidito dal peso della maglia e dal contesto.

La pagella della Gazzetta dello Sport — "Voto 5. Continua a traccheggiare, zero dribbling. Non salta l’uomo, forse non dribblerebbe neppure un elefante sotto anestesia. Ha troppa paura di sbagliare"