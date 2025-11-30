Al termine di Pisa-Inter, Simone Scuffet ha analizzato la gara in conferenza stampa. Queste le parole del portiere: "Ho saputo stamani dopo pranzo che avrei giocato, il mister mi ha comunicato che Adrian aveva la febbre. E’ stato emozionante giocare una gara così".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Scuffet: “Per almeno un’ora alla pari con l’Inter. Quando affronti le grandi squadre sai…”
ultimora
Scuffet: “Per almeno un’ora alla pari con l’Inter. Quando affronti le grandi squadre sai…”
Le dichiarazioni del portiere del Pisa rilasciate in conferenza stampa al termine della gara contro l'Inter
"Per almeno un’ora abbiamo giocato alla pari con l’Inter mettendola in difficoltà e creando un paio di occasioni in cui potevamo far male. La serie A è questa, quando affronti le grandi squadre sai che se lasci un occasione puoi essere punito. Comunque posso dire che abbiamo giocato una partita all’altezza della situazione".
(pisanews.net)
© RIPRODUZIONE RISERVATA