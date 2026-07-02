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Corvino: “60 mln per Palestra possono sembrare un azzardo ma…”

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Pantaleo Corvino ha parlato ai microfoni di TMW della valutazione di Palestra, approdato al Chelsea per 60 mln
Matteo Pifferi Redattore 

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L'Inter era disposta ad investire 50 mln per Palestra ma il Chelsea ha alzato la posta in palio fino a 60 mln, bonus compresi. Una cifra, accompagnata poi dai 5 mln fissi di stipendio al giocatore, che ha fatto la differenza.

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Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Pantaleo Corvino, ex dirigente di Lecce e Fiorentina tra le altre, ha risposto proprio alla domanda sui costi di Palestra:

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"E' una potenzialità, perché dopo solo un campionato con il Cagliari parliamo di potenzialità. Però la carenza di qualità ti può portare a volte a rischiare sulla potenzialità e questi 50 milioni e passa di euro credo che possano sembrare un azzardo per uno che ha fatto solo un campionato di Serie A per giunta con il Cagliari, però poi alla fine puoi anche pensare che i grandi club non trovando la qualità conclamata (o se la trovano conclamata si va dai 100 milioni in poi) possano appunto rischiare per una cifra del genere"

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