Grande lavoro di Cristian Chivu quest'anno all'Inter: ecco cosa pensa di lui il gruppo squadra nerazzurro secondo Matteo Moretto

Marco Astori Redattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 12:46)

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Grande lavoro di Cristian Chivu quest'anno all'Inter: il tecnico ha sistemato le frizioni in spogliatoio dopo il Mondiale per Club e ha vinto subito due trofei, meritandosi ampiamente il rinnovo di contratto.

Racconta su di lui Matteo Moretto: "Non c'erano dubbi sul rinnovo di Chivu dopo il doblete: è arrivato tra tanto scetticismo ma è stato bravo a prendere subito in mano la squadra e a vincere e a convincere.

Anche il gruppo Inter so che, al di là dei risultati, è sempre stato molto contento della sua gestione. E il rinnovo è semplicemente da ratificare, ma lui sarà la certezza del futuro dell'Inter".