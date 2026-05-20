Non è un mistero però che la dirigenza nerazzurra, prima di prenderlo, aveva sondato anche Cesc Fabregas la scorsa estate: e La Gazzetta dello Sport svela un retroscena su questo nel suo podcast "La Tripletta".

"Sono cose strasapute, ma la dirigenza dell'Inter ha incontrato Fabregas: Fabregas ha aperto il suo pc, ha aperto un PowerPoint e ha detto "io voglio questo, questo e questo". Avrebbe stravolto completamente una squadra che era forte", riferisce Filippo Conticello.