L'Inter non perdeva due partite consecutive da due anni. Quanto hanno inciso gli infortuni in una stagione ricca di impegni

L'Inter non perdeva due partite consecutive da due anni, e anche allora senza segnare gol (0-1 contro Juventus e Fiorentina). Tuttavia, quella volta le sconfitte avvennero in campionato, con il Napoli già avviato verso lo scudetto, e Inzaghi che puntava su Coppa Italia e Champions. Per trovare un doppio k.o. così ravvicinato come quello attuale (contro Bologna e Milan in Coppa), bisogna risalire a novembre 2022, poco prima dei Mondiali. Le assenze di Dumfries, Zielinski e Thuram hanno inciso.