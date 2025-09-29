Negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi ha rilasciato queste dichiarazioni in merito alla vittoria ottenuta dall'Inter a Cagliari:
"La vittoria in Champions e le successive in campionato hanno oggettivamente dato all'Inter una classifica migliore, ma anche più consapevolezza".
"Fino a Cagliari l'Inter non aveva mai dato l'idea di essere così padrona. Ieri ha vinto con più autorevolezza. Ha rischiato, ma credo che la prestazione e le scelte di Chivu siano state assolutamente positive. Quello che doveva fare, l'ha fatto".
(Fonte: Sport Mediaset)
