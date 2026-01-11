Il Parma espugna in rimonta il via del Mare di Lecce con il risultato di 2-1 e ottiene la sua prima vittoria nel 2026. Dopo il vantaggio dei salentini siglato al 1' da Stulic, gli emiliani prima pareggiano con un autogol di Tiago Gabriel al 64' e poi passano con la rete decisiva di Pellegrino al 72'.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Lecce ko col Parma e in 3 salteranno l’Inter: due espulsi e un diffidato ammonito
ultimora
Lecce ko col Parma e in 3 salteranno l’Inter: due espulsi e un diffidato ammonito
Il Parma espugna in rimonta il via del Mare di Lecce con il risultato di 2-1 e ottiene la sua prima vittoria nel 2026
Il Lecce chiude il match in nove uomini per le espulsioni di Banda al 57' e di Gaspar al 94'. Entrambi i giocatori salteranno quindi Inter-Lecce, così come Ramadani. Anche il centrocampista, diffidato, non giocherà a San Siro essendo stato ammonito. Per lui scatterà la squalifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA