Cosmi: “Inter, acquisto azzeccato sotto tutti i punti di vista. Ha portato qualcosa in più”

Il tecnico, Serse Cosmi, ha parlato di un acquisto effettuato dall'Inter in estate che si è rivelato importantissimo per Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico, Serse Cosmi, ha parlato a Sportmediaset di un acquisto effettuato dall'Inter in estate che si è rivelato importantissimo per Chivu:

Acquisto Akanji azzeccato sotto tutti i punti di vista per la capacità di giocare negli spazi aperti, grande esperienza, grandissima qualità. Lui ha portato quel qualcosa in più a una difesa che sembrava destinata a invecchiarsi. Inter a oggi esprime in tutti i reparto le qualità migliori

